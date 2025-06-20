Теннисист Карен Хачанов стал последним полуфиналистом турнира ATP 500 в Галле
Россиянин Карен Хачанов одержал победу над аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри в четвертьфинале проходящего в немецком Галле турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом € 2,5 млн.
Фото: Susan Mullane-Imagn Images / Reuters
Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2. Карен Хачанов занимает 22-е место в рейтинге ATP, Томас Мартин Этчеверри — 63-е. В полуфинале россиянин сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика (45).
Ранее в полуфинал турнира вышел россиянин Даниил Медведев (11). За выход в финал он поборется с третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.
Финал турнира пройдет 22 июня. В прошлом году его победителем стал лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.