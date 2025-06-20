«Галс-Девелопмент»: застройщики должны думать на пять-семь лет вперед

На этапе проектных работ девелоперы должны понимать, какие потребности будут у клиентов к моменту завершения объекта, то есть через пять-семь лет. Об этом рассказал заместитель гендиректора — руководитель функционального направления «Персонал и организационное развитие» ГК «Галс-Девелопмент» Андрей Чернуха на конференции «Цифровые решения для промышленности и городов», организованной ИД «Коммерсантъ» в рамках ПМЭФ-2025.

«В девелопменте цикл реализации от начала проектирования до завершения продаж объекта — пять-семь лет. Соответственно, когда проект закладывается, нужно понять, что через пять-семь лет будет востребовано клиентом»,— заявил господин Чернуха. По его словам, для этого необходимо заниматься изучением клиентского опыта.

«Мы проводим фундаментальные работы, исследуем клиентский опыт. Мы проводили специальные форсайты — как будет выглядеть наш клиент через пять-семь лет в жилой, в офисной недвижимости, что ему будет важно, как на это влияют технологии. И здесь мы получаем определенный инсайд: что нашим клиентам нужно, а что — нет. И сетчатку, и отпечаток пальца (можно внедрить в проект.— "Ъ"), и еще что-то. Но, может быть, клиенту это не до конца нужно»,— объяснил Андрей Чернуха.

По словам заместителя гендиректора ГК «Галс-Девелопмент», сбор информации о клиентах происходит путем CSI-опросов, а также больших исследований об их удовлетворенности. Кроме того, компания проводит стратегические сессии на тему изменения рынка с учетом появления новых технологий.