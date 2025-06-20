Петербургский метрополитен потратит 433 млн рублей на ремонт 16 вагонов

ГУП «Петербургский метрополитен» ищет подрядчика для ремонта 16 вагонов. На приведение их в порядок перевозчик потратит 433 млн рублей, следует из опубликованной закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Исполнитель должен приступить к ремонту 4 августа и завершить 2 марта 2026 года. Работы должны быть проведены в электродепо «Автово». Подрядчику предстоит заменить неисправные узлы и детали, не соответствующих параметрам, указанным в конструкторской документации, а также элементы, выработавшие свой ресурс на основании актов дефектаций.

Предусмотрен ремонт 16 вагонов. Среди условий заявлено, что подрядчик обязан привлекать к выполнению работ лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством РФ и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с подрядчиком или субподрядчиком.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что трамвайные пути в трех районах Петербурга отремонтируют за 957 млн рублей.

Татьяна Титаева