Главные новости за 20 июня. Кавказ

В Железноводске завершили реставрацию столетнего Дворца эмира Бухарского, где теперь открывается гостиница.

В Ставропольском крае из 275 тыс. га обследованных полей на 141 тыс. га обнаружили саранчовых вредителей перед началом уборочной кампании.

Пропускная способность международного сектора аэропорта Владикавказа после модернизации достигнет 160 человек в час.

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом ООО «Агросоюз» — крупного производителя мукомольной и крупяной продукции в Ставрополе.

В Ставропольском крае в мае 2025 года банки выдали 17 тыс. кредитных карт — на 54,4% меньше, чем годом ранее. В мае 2024 года в регионе было оформлено 37,3 тыс. карт.

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о назначении Джамбулата Салавова временно исполняющим обязанности главы Махачкалы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Михайловска, который с августа по октябрь 2023 года вел в социальной сети канал с террористической пропагандой.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров оценил программу развития водоснабжения в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод в 110 млрд руб.