Вениамин Кондратьев о ситуации с «Черноморцем»: впереди еще много свершений

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с ФК «Черноморец», стадион которого не прошел лицензирование для участия в РПЛ. Об этом он рассказал изданию «Спорт-Экспресс» на полях ПМЭФ-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам главы края, сейчас предпринимается много действий для того, чтобы в будущем у клуба было много свершений.

Напомним, по итогам сезона ФНЛ «Черноморец» занял третью строчку в турнирной таблице и должен был выходить в стыковые матчи за право выйти в РПЛ, однако клуб не допустили из-за несоответствия стадиона требованиям Российской Премьер-лиги.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев заявил о намерении вложить около 20 млрд руб. в строительство футбольного стадиона на 18 тыс. зрителей в Новороссийске.