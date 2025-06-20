Вениамин Кондратьев о ситуации с «Черноморцем»: впереди еще много свершений
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с ФК «Черноморец», стадион которого не прошел лицензирование для участия в РПЛ. Об этом он рассказал изданию «Спорт-Экспресс» на полях ПМЭФ-2025.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По словам главы края, сейчас предпринимается много действий для того, чтобы в будущем у клуба было много свершений.
Напомним, по итогам сезона ФНЛ «Черноморец» занял третью строчку в турнирной таблице и должен был выходить в стыковые матчи за право выйти в РПЛ, однако клуб не допустили из-за несоответствия стадиона требованиям Российской Премьер-лиги.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев заявил о намерении вложить около 20 млрд руб. в строительство футбольного стадиона на 18 тыс. зрителей в Новороссийске.