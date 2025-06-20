Губернатор Кубани прокомментировал недопуск «Черноморца» в РПЛ

Футбольный клуб из Новороссийска «Черноморец» не смог принять участие в стыковых матчах за выход в РПЛ из-за несоответствия инфраструктуры. О ситуации высказался губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает «Спорт-Экспресс».

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«Мяч круглый, как говорят в футболе. Думаю, что впереди еще много свершений. Давайте подождем. Сегодня мы предпринимаем многие действия для этого»,— заявил господин Кондратьев.

По итогам сезона-2024/25 «Черноморец» набрал 64 очка, но не был допущен к стыковым матчам за выход в РПЛ из-за несоответствия стадиона нормативам Российской премьер-лиги. В случае допуска «Черноморец» стал бы третьей командой Краснодарского края в РПЛ.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» Максим Пономарев опроверг обвинения председателя наблюдательного совета команды Сергея Шишкарева в причастности к договорному матчу с «Сочи» в заключительном туре МЕЛБЕТ-Первой лиги.

Анна Гречко