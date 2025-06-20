Путин: Россия готова договариваться со странами Запада, но сделала выбор в пользу Азии

Москва готова к диалогу со странами Запада, несмотря на утрачивание ими позиций в мировой экономике, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Российский лидер, выступая на пленарном заседании, при этом подчеркнул, что Россия сделала поворот в сторону Азии ввиду тенденций мирового развития. Владимир Путин считает, что страны Азии и Африки будут наращивать свой экономический потенциал и гуманитарный потенциал. Как подчеркнул президент РФ, такой расклад «неизбежен».

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В форуме участвуют представители крупного и среднего бизнеса, малых предприятий, международных компаний, органов власти, экспертного и образовательного сообществ, а также молодые специалисты и студенты.

Подробнее о ПМЭФ — в материале «Ъ» «В поисках совместимых интересов».

Анастасия Домбицкая