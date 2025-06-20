Путин призвал к модернизации армии по последнему слову техники
Президент Владимир Путин поручил повышать боевые возможности российской армии. Для этого необходимо использовать новую технологическую базу, заявил глава государства на пленарном заседании ПМЭФ.
Господин Путин заверил, что в процессе модернизации будет учитываться и негативный опыт, к примеру, связанный с поражением беспилотниками дорогостоящей техники. Президент обратил внимание и на развитие военно-технического сотрудничества с дружественными странами. Речь идет не только о совершенствовании вооружения, но и о совместных разработках, подчеркнул он.
По словам президента, также важно увеличить число предприятий, которые выпускают продукцию двойного назначения. От разделения компаний на занятых только в оборонном комплексе или в гражданском сегменте следует уходить, заключил Владимир Путин.