«Россетям» потенциально интересна ДРСК при гарантии финансирования

«Россети» (MOEX: FEES) пока не ведут переговоров с «РусГидро» о приобретении электросетей Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), сообщил журналистам глава «Россетей» Андрей Рюмин. «Они (электросети ДРСК.— “Ъ”) нам интересны, если понять, где источник финансирования этих активов, мы об этом всегда говорим»,— сказал топ-менеджер.

Он отметил, что поиск финансирования для ДРСК — «это вопрос не «РусГидро», не «Россетей», а регулирующих органов регионов и Минэнерго».

Как писал “Ъ” 17 марта, Минэнерго начало прорабатывать возможность передачи электросетей ДРСК, принадлежащей «РусГидро», в собственность «Россетей».

Сейчас «РусГидро» владеет всей энергетикой на Дальнем Востоке, включая генерацию, сбыт и электросети. Но с 1 января 2025 года из-за расширения оптового энергорынка на Дальний Восток «РусГидро» в рамках действующего законодательства больше не может совмещать деятельность по производству или сбыту электроэнергии с ее передачей. В контуре дальневосточных активов «РусГидро» электросетями помимо ДРСК владеет также «Якутскэнерго». По словам Андрея Рюмина, о приобретении «Якутскэнерго» «Россетями» сейчас дискуссия не ведется.

ФАС еще в 2023 году заявила, что разрабатывает план выделения из «РусГидро» электросетевых активов на Дальнем Востоке. В «РусГидро» тогда отвечали, что решение о судьбе этих активов будет за властями, но компания не хотела бы «дарить» какие-либо активы.

Глава ФАС Максим Шаскольский весной 2025 года отмечал, что на выработку решения по вопросу выделения электросетевых активов из «РусГидро» может потребоваться несколько лет. «Нельзя просто взять убыточную систему и передать ее другой компании. Нужно найти источники, за счет которых будут обеспечены надежность, работа, бездефицитность, финансовая устойчивость компании»,— пояснял он.

Татьяна Дятел, Санкт-Петербург