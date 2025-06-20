Reuters: Арагчи прибыл в Женеву на переговоры с «евротройкой»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Женеву, где запланированы его переговоры с коллегами из «евротройки» — Германии, Франции и Великобритании — по иранской ядерной программе. Об этом сообщает агентство Reuters.

19 июня МИД Ирана сообщил, что Аббас Арагчи планирует встретиться с главами МИДов «европейской тройки» и главой европейской дипломатии Каей Каллас в пятницу в Женеве. Иранский МИД сообщил, что на встрече планируется обсудить ядерную программу Исламской Республики и последствия израильской атаки. По информации иранских СМИ, встречу запросили европейские коллеги.

Великобритания, Франция и Германия — участники подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий, предполагающего ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций. После выхода США из сделки в 2018 году Тегеран отказался от некоторых обязательств в рамках соглашения. В этом году «евротройка» призвала Иран подписать новую ядерную сделку до 18 октября. В противном случае Лондон, Париж и Берлин грозили запустить snapback — механизм, который предполагает восстановление всех санкций Совбеза ООН, введенных против Тегерана в ответ на его ядерные разработки.

О конфликте Ирана и Израиля — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».

Анастасия Домбицкая