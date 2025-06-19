МИД Ирана анонсировал переговоры с «евротройкой» в Женеве

Министр иностранных дел Аббас Арагчи 20 июня проведет переговоры в Женеве с коллегами из Великобритании, Франции и Германии («евротройка»). Иранский МИД сообщил, что на встрече планируется обсудить ядерную программу Исламской Республики и последствия израильской атаки. В переговорах также примет участие глава европейской дипломатии Кая Каллас.

В Telegram-канале иранского МИДа сообщается, что на встрече, организованной по инициативе «евротройки», обсудят и снятие санкций с Ирана. Тем временем представитель дипломатической службы ЕС Анвар аль-Ануни информацию о предстоящих контактах с Ираном комментировать отказался. «Когда эти переговоры произойдут, мы вас проинформируем»,— сказал он на брифинге.

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