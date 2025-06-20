Путин поручил добиваться сопряжения ОПК с гражданским сектором

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии на ПМЭФ, заявил, что нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и гражданские. Нужно добиться сопряжения ОПК и гражданского сектора промышленности, добавил он.

«Там, где возможно... наладить выпуск продукции двойного назначения»,— сказал глава государства.

При этом он отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс «набрал хороший темп». Владимир Путин похвалил предприятия ОПК за то, что они «кратно увеличили выпуск продукции» и осваивают производство новых видов вооружений.