Арагчи: Иран рассчитывал заняться выработкой условий соглашения на встрече с США

Иранская делегация планировала встретиться с американцами 15 июня, чтобы выработать условия «многообещающего» соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в преддверии переговоров с европейскими коллегами Женеве, передает агентство Reuters.

9 июня МИД Ирана сообщил, что 15 июня в Маскате пройдет шестой раунд переговоров между Ираном и США. 12 июня министр иностранных дел Омана Бедр бин Хамед аль-Бусаиди подтвердил эту информацию, однако уже на следующий день Израиль атаковал Иран, начав операцию «Народ как лев». После начала военных действий министр иностранных дел Омана сообщил, что запланированные на воскресенье переговоры не состоятся.

За последние месяцы Иран провел пять раундов переговоров по новой ядерной сделке с США. Консультации зашли в тупик, поскольку Тегеран настаивал на праве использовать ядерную программу в мирных целях, против чего выступает Вашингтон. Шестой раунд переговоров оказался сорван из-за операции Израиля против Исламской Республики.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».

Анастасия Домбицкая