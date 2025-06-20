АО «Нижегородец» оштрафовали на 10 млн рублей за взятку водоканалу

По постановлению прокуратуры АО «Нижегородец» (занимается ремонтом дорог и благоустройством) оштрафовали за дачу взятки руководителю АО «Нижегородский водоканал». Сумма штрафа по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юрлица) составила 10 млн руб., сообщили в прокуратуре 20 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что представитель компании-нарушителя дал руководителю водоканала 11 млн руб. за то, чтобы победить в конкурсных процедурах коммунального предприятия.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году советника гендиректора АО «Нижегородец» Сергея Крюкова приговорили к шести годам условно и штрафу 22 млн руб. за взятку. Являясь фактическим руководителем компании, он в 2018-2020 годах передал 11 млн руб. управленцам «Нижегородского водоканала», который тогда возглавлял Николай Николюк. Последнего в 2023 году приговорили к 15,5 года колонии строгого режима и штрафу 185 млн руб.

Галина Шамберина