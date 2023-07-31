Экс-подрядчику «Нижегородского водоканала» отказали в отмене штрафа за взятки

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу советника гендиректора АО «Нижегородец» Сергея Крюкова, который оспаривал 22 млн штрафа, назначенного ему за дачу взяток бывшему руководству «Нижегородского водоканала». Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», в марте предпринимателя, считающего фактическим собственником «Нижегородца», осудили на шесть лет условного срока с крупным штрафом. Он полностью признал вину и дал показания о том, как в 2019–2020 годах перечислил для руководства АО «Нижегородский водоканал» 11 млн руб. откатов от заключенных договоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Однако со штрафом в двойном размере от суммы переданных взяток Сергей Крюков не согласился. В апелляционной жалобе он попросил отменить его или существенно снизить, пояснив, что на его иждивении жена и трое детей, он вынужден занимать деньги на жизнь, а банк за просроченный кредит открыл исполнительное производство. Его адвокат Алексей Сафонов заметил, что передавая взятки, коммерсант себе лично не взял ни рубля, желая только, чтобы его компания не лишилась заказов и продолжала работать. Кроме того, защитник заметил, что прокуратура подала к АО «Нижегородец» административный иск за участие юрлица в коррупции, а значит, компании грозит еще 20 млн штрафных санкций.

Однако судебная коллегия отказалась отменять или снижать назначенный Сергею Крюкову штраф – оставить дополнительное наказание просила сторона обвинения. По просьбе прокуратуры была лишь исправлено одно нарушение в приговоре: предпринимателю снизили испытательный срок на год, до пяти лет. Теперь он опасается, что его арестованное по уголовному делу имущество пойдет с молотка в счет уплаты крупного штрафа.

Иван Сергеев