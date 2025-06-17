Водитель контейнеровоза скончался в Ленобласти при столкновении с КАМАЗом

На трассе М10 (объезде города Тосно) произошло смертельное ДТП. Столкновение с КАМАЗом привело к гибели водителя контейнеровоза, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

За рулем контейнеровоза IVECO был 49-летний водитель. Он не учел скоростной режим и врезался в грузовик, что стоял для обеспечения прикрытия производства дорожных работ. Водитель второго транспортного средства отделался травмами, его забрали в больницу.

«Спасатели деблокировали погибшего водителя и передали сотрудникам полиции. Также спасатели оказали содействие в освобождении проезжей части»,— добавили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

По факту смертельной аварии полицией проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на проспекте Пархоменко Nissan сбил 16-летнего самокатчика, ехавшего по зебре.

Татьяна Титаева