Водитель контейнеровоза скончался в Ленобласти при столкновении с КАМАЗом
На трассе М10 (объезде города Тосно) произошло смертельное ДТП. Столкновение с КАМАЗом привело к гибели водителя контейнеровоза, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области
За рулем контейнеровоза IVECO был 49-летний водитель. Он не учел скоростной режим и врезался в грузовик, что стоял для обеспечения прикрытия производства дорожных работ. Водитель второго транспортного средства отделался травмами, его забрали в больницу.
«Спасатели деблокировали погибшего водителя и передали сотрудникам полиции. Также спасатели оказали содействие в освобождении проезжей части»,— добавили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
По факту смертельной аварии полицией проводится проверка.
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