Путин поручил правительству разработать стратегию развития креативной экономики

Необходимо подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, то есть основанной на интеллектуальном труде, и подумать над отдельным федеральным проектом. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин правительству и регионам на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства напомнил, что в этом году вступил в силу федеральный закон о развитии и продвижении креативных индустрий. По его словам, до конца года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого сегмента экономики и общественной жизни, а также создавать необходимую инфраструктуру.

Креативная экономика включает в себя индустрии искусства, дизайна, медиа, цифровых технологий. Этот экономический сектор основан на капитализации интеллектуальной собственности.

Подробности — в материале «Креатив пошел».

Екатерина Отрашкевич