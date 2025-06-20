Путин: Россия должна перейти к экономике высоких зарплат

России необходим переход к экономике высоких зарплат, в основе которых находится повышение производительности труда. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

«Мы должны создавать условия для повышения экономической активности граждан», — сказал Владимир Путин.

Он пояснил, что зарплаты должны расти не из-за дефицита рабочей силы, при котором бизнес вынужден повышать ставки оплаты труда для найма сотрудников. Рост зарплат должен основываться «на повышении качества рабочих мест и производительности труда».

При этом Владимир Путин отметил, что «в целом по экономике» уровень зарплат в стране «пока еще, конечно, недостаточный».