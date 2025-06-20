Магнитогорская активистка не смогла оспорить штраф за эмодзи с радугой

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о наказании активистки из Магнитогорска Кире Белой. В мае Абзелиловский районный суд признал ее виновной в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) и оштрафовал на 2 тыс. руб., сообщает «Ъ-Уфа».

Административное дело в отношении Киры Белой возбудила прокуратура Абзелиловского района после того, как в ходе мониторинга telegram-канала «Сохраним Кырты-тау» обнаружила в профиле магнитогорской активистки эмодзи с треугольником и радужным флагом.

Кира Белая вину не признала. В суде она сообщила, что эмодзи — это отсылка к альбому Dark side of the Moon группы Pink Floyd.

Активистка намерена обжаловать решение Верховного суда Башкирии в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.