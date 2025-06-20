ВС Башкирии оставил в силе штраф активистке за эмодзи с радугой

Верховный суд Башкирии оставил в силе наказание магнитогорской активистке Кире Белой. В мае Абзелиловский райсуд оштрафовал ее на 2 тыс. руб., признав виновной в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Решение активистка намерена обжаловать в Шестом кассационном суде общей юрисдикции, сообщила она «Ъ-Уфа».

Нарушение выявила прокуратура Абзелиловского района при мониторинге Telegram-канала «Сохраним Кырты-тау». В профиле Киры Белой был опубликован эмодзи с треугольником и радужным флагом. В суде Кира Белая вину не признала. По ее словам, спорный эмодзи — отсылка к альбому Dark side of the Moon группы Pink Floyd.

Венера Хисамова