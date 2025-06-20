Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге по состоянию инвестклимата

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявили итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата — Тюменская область заняла четвертое место, сообщили в правительстве региона. Рейтинг составило Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Тюменской области Фото: Правительство Тюменской области

Результаты представили на сессии «Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности». «Четвертое место — высокая позиция, мы по-прежнему в числе лидеров по работе с инвесторами. Но конкуренция среди регионов очень высокая. Коллеги проделали большую работу, и это важное достижение в масштабах всей страны. Мы обязательно проанализируем результаты рейтинга. Есть над чем поработать»,— отметил губернатор Александр Моор.

Рейтинг состояния инвестклимата в регионах России составляется с 2014 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Методология исследования стала детальнее: теперь инвестиционная привлекательность регионов оценивается не по 70 показателям, как раньше, а по 110. В этом году участие в оценке инвестклимата приняли свыше 400 тыс. предпринимателей.

В Тюменской области зафиксирована положительная динамика почти по всем показателям, особенно в сферах недвижимости, коммуникации инженерных сетей. В частности, с 2022 года среднее время постановки земельного участка на кадастровый учет сократилось почти на 20%, а среднее время получения разрешений на ввод в эксплуатацию — на 11%. В регионе также создан проектный офис и единая информационная платформа для инвесторов для упрощения взаимодействия с разными уровнями власти, ведомствами, поставщиками ресурсов — тюменский опыт в этом направлении стал востребован в других регионах.

Ранее Александр Моор на всероссийской конференции «ЗаБизнес» рассказал о работе над снижением административного давления на бизнес и назвал создание благоприятного делового климата важной частью стратегии развития Тюменской области.

Ирина Пичурина