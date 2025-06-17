Моор рассказал о работе над снижением административного давления на бизнес

Губернатор Тюменской области Александр Моор поприветствовал участников всероссийской конференции «ЗаБизнес», которая 16 июня прошла в Тюмени, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Правительство Тюменской области Александр Моор

Фото: Правительство Тюменской области

Для поиска решений о снижении административного давления на бизнес и улучшений условий для его ведения на форуме собрались около 200 человек. Среди них были представители предпринимательского сообщества, власти региона и муниципалитетов, сотрудники правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств.

Как подчеркнул Александр Моор, в Тюменской области функционирует эффективный механизм сопровождения предпринимателей, в том числе начинающих. Важно своевременно реагировать на возникающие проблемы — это один из путей к повышению эффективности правоохранительных органов и властей региона. «Снижение административного давления на бизнес и защита прав предпринимателей — приоритетная задача, над которой мы системно работаем вместе с деловым сообществом, контрольно-надзорными органами и прокуратурой. Создание благоприятного делового климата — важная часть нашей стратегии развития. Это фундамент для привлечения инвестиций, роста экономики и повышения качества жизни в регионе»,— прокомментировал господин Моор.

Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.рф» была создана пять лет назад по поручению президента России Владимира Путина. В 2024 году Тюменская область стала одним из 30 регионов, в которых был запущен механизм обратной связи с инвесторами и предпринимателями — «ЦУР-Бизнес.72». За время его работы рассмотрено уже более 300 обращений.

Напомним, за шесть лет количество бизнесменов в Тюменской области выросло на 10 тыс. Согласно данным на 1 января, в регионе было зарегистрировано более 76 тыс. предпринимателей. Как самозанятые работают свыше 150 тыс. тюменцев.

Ирина Пичурина