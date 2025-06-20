Посольство в Израиле: более 2 тыс. обращений россиян поступило с начала атак

Посольство России в Израиле получило более 2 тыс. обращений от граждан РФ с момента начала ракетных обстрелов и эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщила журналистам заведующая консульским отделом диппредставительства в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.

«Подавляющее большинство — это обращения от людей, которые интересуются, как выехать (из Израиля.— “Ъ”), что мы рекомендуем, какие есть пути отхода»,— рассказала она журналистам (цитата по ТАСС). Для консультаций работают две горячие линии, и ответы на обращения поступают по электронной почте.

По словам госпожи Таразевич, в первые дни россиянам советовали покидать Израиль через пограничный переход с Египтом, поскольку он работает круглосуточно. Теперь рекомендуют маршруты через Иорданию, где штатно работает аэропорт Аммана. На иорданской границе доступны три погранперехода: северный возле города Бейт-Шеан, центральный примерно в 40 км к востоку от Иерусалима и южный у Эйлата. При этом погранпереходы работают в ограниченном режиме, что посольство учитывает при рекомендации гражданам готовиться к выезду.

Операция Израиля «Народ как лев» началась 13 июня. Она нацелена на объекты ядерной и оборонной промышленности Ирана. Власти США настаивают, что Тегеран должен полностью отказаться от ядерной программы даже для мирных целей, чтобы избежать возможных угроз. Иран это требование отвергает.

Подробнее — в материале «Ъ» «К иранскому атому подобрали калибр».