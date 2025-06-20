Минобороны показало кадры возвращения военных из украинского плена

Министерство обороны РФ опубликовало видео с российскими военнослужащими, которые 20 июня были освобождены из плена в результате обмена. Украинской стороне была передана группа военнослужащих ВСУ.

На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие с российскими флагами на плечах стоят на фоне автобуса и скандируют «Россия!». При посадке в транспорт голос за кадром поздравляет их: «С возвращением, мужики». Участники СВО аплодируют и кричат «Мы дома!».

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, сообщили в Минобороны. Позже их доставят в Россию для прохождения реабилитации.