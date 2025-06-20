Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными

Минобороны России сообщило о проведении еще одного обмена военнопленными с Украиной. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, затем они будут доставлены в Россию для реабилитации.

Минобороны также опубликовало видео, на котором военнослужащие с российскими флагами на плечах скандируют «Россия!» на фоне автобуса. «Мы дома!» — говорят они, сев на места.

Сколько военнослужащих передала каждая из сторон — военное ведомство не сообщает. По данным источника ТАСС в переговорной группе, обмен был паритетным.

Полина Мотызлевская