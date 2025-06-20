Представители маркетплейса Ozon и правительства Чувашии на полях ПМЭФ обсудили возможность строительства сортировочного пункта в южных районах республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ozon может создать сортировочный пункт на юге Чувашии

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ozon может создать сортировочный пункт на юге Чувашии

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Встречу провели председатель правительства Чувашии Сергей Артамонов и вице-президент по взаимодействию с органами госвласти ООО «Озон Холдинг» Дмитрий Ким. Стороны обсудили развитие инфраструктуры для малого бизнеса и увеличение числа пунктов выдачи заказов. Сейчас в Чувашии работает около 500 таких точек.

Сергей Артамонов отметил, что развитая сортировочная сеть поможет местным производителям осваивать новые рынки.

«В будущем продолжим развивать возможности для местных предпринимателей — как для продавцов, так и для владельцев пунктов выдачи. <...> Чувашская Республика — один из перспективных регионов в этом направлении», — подчеркнул вице-президент «Озон» Дмитрий Ким.

Ранее правительство Чувашии рассматривало мегапроект по созданию региональной сети логистических центров в рамках комплексной программы развития экономики республики.

Анар Зейналов