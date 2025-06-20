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Осужденный за взятку бывший замглавы самарского минздрава собрался на СВО

Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев, осужденный за взяточничество, подал прошения военному прокурору и военкомату. Экс-чиновник добивается отправки его в зону специальной военной операции. Об этом «Ъ-Волга» сообщил адвокат Тимофей Михеев.

Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев

Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев

Фото: dcmz.tatarstan.ru

Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев

Фото: dcmz.tatarstan.ru

По словам правозащитника, Асланбек Майрамукаев обладает высокой физической подготовкой, моральной устойчивостью и значительным опытом в информационных технологиях, что, по мнению юриста, может быть полезно в зоне конфликта.

В июле 2024 года бывший замминистра здравоохранения региона был приговорен к 9,5 годам лишения свободы и штрафу в 45 млн рублей за вымогательство и получение взятки. В августе 2023 года его задержали за вымогательство 15 млн рублей у ООО «ДМ-Групп».

В обмен на деньги он обещал покровительство и помощь в заключении госконтрактов на поставку медоборудования на сумму более 147 млн рублей. В 2023 году Майрамукаев получил часть взятки в размере 8 млн рублей. В рамках оперативного эксперимента ему передали еще 7 млн рублей, после чего его задержали.

В июне текущего года с просьбой отправить его на СВО в военкомат обратился бывший руководитель Территориального управления Росимущества по Самарской области Айвар Кинжабаев. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что с мая 2020 по июль 2021 года экс-глава управления Росимущества незаконно продал организации пять земельных участков, которые находились в федеральной собственности. Процесс по делу в настоящее время проходит в Ленинском районном суде Самары.

Георгий Портнов

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