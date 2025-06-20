Экс-футболист «Спартака» Промес экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды

Футболист Квинси Промес экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, сообщает газета De Telegraaf. Его сопровождают сотрудники Королевской военной полиции.

В 2024 году Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату и в контрабанде наркотиков. Он заочно был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения, после чего был объявлен в международный розыск. 12 июня текущего года Промес был задержан в Дубае. Сообщается, что после посадки самолета футболиста переведут в следственный изолятор, где он начнет отбывать наказание.

33-летний Промес играл за московский «Спартак» (2014–2018, 2021–2024). В составе команды стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сентябре 2024 года нидерландец заключил однолетний контракт с «Юнайтед» из ОАЭ.

Таисия Орлова