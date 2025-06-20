Макрон призвал страны Европы совершить «марш-бросок» в космических технологиях

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейских партнеров увеличить инвестиции в космическую промышленность, чтобы совершить «марш-бросок» в космической сфере. По его словам, Европе необходимо ускорить производство спутников. Об этом он заявил на Авиакосмическом салоне в Ле-Бурже в пятницу.

Французский лидер призвал страны Европы приложить усилия, чтобы ускорить развитие по всем направлениям: от производства и развертывания спутников до предоставления услуг, подобных Starlink.

Эмманюэль Макрон также подчеркнул необходимость снизить зависимость Европы от внерегиональных спутниковых производителей, выступив за создание единого европейского производителя спутников.

Подробнее об авиасалоне в Ле-Бурже — в материале «Ъ» «Без России с нелюбовью».