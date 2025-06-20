Петербургские таможенники изъяли более 340 тыс. брелоков из Китая на 42,5 млн рублей

На Шушарском таможенном посту при проверке товарной партии из Китая выявили незадекларированные брелоки в количестве, превышающем 340 тыс. единиц. Продукцию на общую сумму 42,5 млн рублей изъяли, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

На таможенный пост пришел груз с украшениями для интерьера. Часть брелоков оформлена в виде оружия, на других — изображения достопримечательностей городов России. В декларации содержалась информация о ввозе в Россию 10 тонн сувениров на 5 млн рублей.

Сотрудники таможни установили, что в Петербург привезли 1164 коробок с товаром. Однако незадекларированными оказались 341 177 изделий. По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что кингисеппские таможенники нашли у россиянина объекты искусства на 7,2 млн рублей.

Татьяна Титаева