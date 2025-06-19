Кингисеппские таможенники нашли у россиянина объекты искусства на 7,2 млн рублей

Гражданин России пытался провезти через границу произведения искусства на 7,2 млн рублей. В его багаже нашли несколько картин, графические рисунки и постеры, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Россиянин постоянно проживает в Испании, пересекал границу России со стороны Эстонии через зеленый коридор. Во время проверки таможенники нашли в багаже художественные полотна на деревянных рамах, графические рисунки на бумаге, постеры и вазы.

На вопрос специалистов россиянин заявил, что эти предметы — его личная коллекция, а некоторые работы написаны им в Испании. Картины мужчина вез на выставку, посвященную цирковому искусству.

Экспертиза установила, что часть полотен была создана в первой четверти XXI века. Другие же работы написаны испанским художником Хосе Мария Лопес Итурральде в 70-80 годы ХХ века.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербургские таможенники изъяли более 67 тыс. сувенирных карандашей.

Татьяна Титаева