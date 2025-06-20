Суд утвердил штраф за свалку на липецком участке «Черкизова»

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решения Липецкого областного и Задонского районного судов о штрафе в 400 тыс. руб., который Россельхознадзор назначил ООО «Земельная компания Черкизово» (входит в группу «Черкизово» семьи Михайловых) за несанкционированную свалку на арендованном компанией участке в Хлевенском районе Липецкой области. Санкция признана правомерной. О этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

Осенью 2022 года специалисты ведомства отреагировали на жалобу и обнаружили, что 0,2 га плодородного слоя почвы покрыто отходами производства, потребления и строительным мусором. Управление признало компанию-арендатора виновной в невыполнении обязанностей по рекультивации земель и охране почв (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).

В марте компания ликвидировала свалку в селе Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области по решению Преображенского райсуда Москвы. Прокурорская проверка показала загрязнение отходами почвы на 10,6 тыс. кв. м. Прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление, но по итогам его рассмотрения скопление мусора убрали лишь частично, уменьшив его площадь до 1,6 тыс. кв. м, после чего ведомство обратилось в суд.

Юрий Голубь