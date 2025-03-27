Структура «Черкизова» ликвидировала свалку в Липецкой области по решению суда

По решению Преображенского райсуда Москвы столичное ООО «Земельная компания Черкизово» (входит в группу «Черкизово») ликвидировало крупную свалку на арендованном участке в селе Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области. Об этом сообщила прокуратура региона.

Прокурорская проверка выявила несанкционированную свалку различных видов отходов, занимающую 10,6 тыс. кв. м. Прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление, но по итогам его рассмотрения скопление мусора убрали лишь частично, уменьшив его площадь до 1,6 тыс. кв. м. После решения суда свалка была полностью ликвидирована, земли рекультивированы.

В конце прошлого года еще одна структура «Черкизова» возместила 2,3 млн руб. ущерба за добычу подземных вод в Липецкой области без лицензии.

Ульяна Ларионова