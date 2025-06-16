Синоптики назвали дату окончания непогоды в Сочи

В Сочи погодные условия начнут стабилизироваться днем 17 июня после нескольких суток интенсивных осадков и грозовой активности. Об этом сообщает ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» Сочинский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Лазаревское / Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Лазаревское / Сочи

Прохождение серии атмосферных фронтов привело к обильным осадкам по всему побережью. Утром и днем 15 июня наиболее сильные ливни зафиксированы в Лазаревском районе — автоматическая метеостанция в селе Кичмай зафиксировала 88 мм осадков, при интенсивности до 40 мм в час. В ночь на 16 июня ливни продолжились по всей территории города: объем осадков составил от 31 до 107 мм, максимальные значения снова пришлись на Кичмай. В Адлерском районе отмечен град диаметром до 5 мм и порывы ветра до 16 м/с.

На реках и ручьях зафиксированы резкие подъемы уровня воды от 0,4 до 1,6 м, однако критических отметок не достигнуто. Утром 16 июня в районе реки Ира из-за ливня произошел выход воды из русла и перелив через автомобильно-пешеходный мост на участке трассы А-147. На место направлены специалисты для проведения обследования.

Пока в Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий сильных осадков, за сутки в ряде районов выпало свыше месячной нормы дождя. Дежурные службы и дорожные бригады задействованы на развязке Виноградная — Донская, в микрорайоне Мамайка и на участке трассы А-147, где убирают деревья и грунт после схода. Работы по очистке ливневой канализации на Гортопе завершены, подтоплений пока не зафиксировано.

Метеорологи предупреждают, что 16 и 17 июня в Сочи и Сириусе сохраняются проливные дожди, грозы, ветер до 18 м/с и шторм в акватории Черного моря. Городской штаб координирует усилия всех служб, жителям и туристам рекомендовано соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные условия при планировании маршрутов.

Мария Удовик