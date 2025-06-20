Московское шоссе в Нижнем Новгороде начнут ремонтировать на следующей неделе

Ремонт Московского шоссе в Нижнем Новгороде на участке от торгового центра «Шайба» до Сормовского поворота планируется начать на следующей неделе. Об этом директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников сообщил на заседании профильной комиссии городской думы 20 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стоимость контракта оценивается в 94 млн руб. Работы планируется завершить к 1 сентября, отметил господин Житников.

Как писал «Ъ-Приволжье», финансирование ремонта дорог в Нижнем Новгороде по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году увеличено почти в 1,5 раза, до 911,3 млн руб.

Владимир Зубарев