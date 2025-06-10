Любо-дорога посчитать

Объем финансирования ремонта дорог в Нижнем Новгороде в 2025 году увеличился почти в 1,5 раза, до 911,3 млн руб. Работы продолжаются на основных магистралях, развязках и центральных улицах, их планируется завершить в срок, а ремонты проспекта Ленина и Канавинского моста уже закончены, отчитался глава городского департамента дорожного хозяйства Андрей Житников. Он пообещал, что в этом году из-за перекладки коммуникаций долгих перекрытий улиц не планируются, а некоторые работы отчасти решат проблему затопления центра Нижнего Новгорода во время дождей. Выслушав чиновника, депутаты профильного комитета заксобрания отметили, что некоторые улицы ремонтируют слишком долго и некачественно, внимания также требуют Борский мост и дорога Нижегородской ГЭС.

Ситуацию с ремонтами Борского моста и Нижегородской ГЭС депутаты обсудят отдельно

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по транспорту обсудил 10 июня ремонты дорог в Нижнем Новгороде по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Финансирование ремонтной кампании в 2025 году увеличено почти в 1,5 раза, до 911,3 млн руб., сообщил на заседании комитета директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников.

Из областного бюджета на эти цели выделено 881,3 млн руб., из муниципального — 30 млн руб., подсчитал господин Житников. При этом крупнейшие контракты рассчитаны на три года и подписаны в 2024 году, уточнил чиновник.

Длительные контракты предполагают ремонты основных магистралей и развязок в Ленинском, Канавинском, Автозаводском и Нижегородском районах города. Так, подряды стоимостью 984 млн руб. получили ООО «Автотрасса» с субподрядчиком «РБК-Рубикон», которые в 2025 году получат 392,6 млн руб., а в 2026-м — 591 млн руб. В свою очередь компании «Нижавтодорстрой» и «Нижегороддорстрой» ремонтируют проспект Гагарина за 543,4 млн руб. на участке от бывшего кинотеатра «Электрон» до Ольгина, вдоль магистрали организуют парковки. На съезде с проспекта «Дормосстрой» и «Экострой» капитально ремонтируют путепровод у Мызинского моста через Оку, стоимость контракта составила 236,3 млн руб., работы выполнены на 21%.

Работы ведутся и на других крупных магистралях — проспекте Молодежном по пути в аэропорт, проспекте Ленина и на Московском шоссе у эстакады метромоста. Ремонт проспекта Ленина завершен, но пока не принят. Петербургский подрядчик «Европейская столица» уже отремонтировал центральный Канавинский мост Нижнего Новгорода, добавил Андрей Житников. В Канавинском районе отремонтируют улицу Карла Маркса на участке от круговой развязки до школы №176, а в Ленинском — шоссе на улице Кузбасской и участок на улице Новикова-Прибоя от Мызинского моста до улицы Игарской. Часть ремонтов завершится в 2025 году, остальные — в 2026-м.

Ремонты продолжаются и в центре Нижнего Новгорода в Чернопрудненском переулке, на Малой Покровской, улицах Грузинской, Короленко, Яблоневой, Решетниковской и на Гребном канале. К будущему IT-кампусу «Неймарк» строят дороги на улицах Шевченко, Большие Овраги и Малой Ямской, а на Казанском съезде организуют дополнительную полосу движения транспорта. За счет налоговых доходов от акцизов на нефтепродукты за 58 млн руб. будут отремонтированы улицы Володарского и Академика Блохиной. В отличие от прошлых лет затяжных перекрытий улиц в связи с ремонтами теплосетей не планируется, подчеркнул Андрей Житников.

Мнения членов комитета по поводу качества ремонтной кампании разделились. Депутат Вадим Пичугин напомнил, что улицу Гоголя в центре города реконструируют второй год, и сейчас работы приостановлены.

«Наблюдаю: людей нет. Работы не закончены, темпы медленные»,— сообщил господин Пичугин. Андрей Житников ответил, что к подрядчику применили санкции и со следующей недели пообещал возобновить работы.

По расположенной неподалеку улице Добролюбова после перекладки трамвайных путей стало сложнее ездить, высказал свое мнение депутат Владислав Атмахов. «Едешь прямо как на древней телеге. Деньги уплачены, а кто принимает такие работы? Одно дело, когда такая ситуация на дорогах, которые давно используются, а другая — когда дорога только сдана»»,— возмутился господин Атмахов.

Депутат Алексей Антонов обратил внимание, что Чернопрудненский переулок перекрыли в конце февраля, никаких работ там не велось, и проезжая часть до сих пор закрыта. Андрей Житников сообщил, что подрядчик заменил ливневой коллектор и колодцы, а под старым слоем асфальта нашли трамвайные шпалы. «Кусок не больно большой, но сложный. До 30 сентября работы будут выполнены», — пояснил он. При этом проблема Черного пруда, который часто затапливает после обильных дождей, решится со строительством новой ливневки, пообещал господин Житников.

Председатель комитета Владимир Солдатенков похвалил качество ремонта проспекта Ленина:

«Сделали досрочно, приятно посмотреть. И технический тротуар сделали, грунт не слезает, дороги чистые. И газон, гидропосев, трава качественная! Если есть возможность заканчивать досрочно — надо досрочно!».

Отчет о ремонтах дорог депутаты приняли к сведению. Параллельно члены комитета договорились изучить ситуацию с ремонтами Борского моста через Волгу и моста Нижегородской ГЭС. Переправу через плотину постоянно разрушают тяжелые грузовики, проезжающие по ней вопреки ограничениям по весу.

Эту проблему обсуждают не один год, но пока решения не нашли.

Владимир Зубарев