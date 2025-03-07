Парковка в ночное время в центре Екатеринбурга станет бесплатной

В Екатеринбурге планируют сделать бесплатной парковку в центре города в ночное время — с 20:00 до 8:00, сообщил близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кроме того, в администрации Екатеринбурга ведут подготовку правил парковки по месту жительства горожан, живущих в центре города: стоимость парковочного места для резидентов составит 3 тыс. руб. в год, а многодетные семьи смогут парковать один автомобиль бесплатно.

Напомним, в Екатеринбурге с 23 марта на площади 1905 года будет открыта парковка для автомобилистов после того, как с ее территории уберут каток. Она начнет свою работу с 5:00 утра в день открытия.

Ирина Пичурина