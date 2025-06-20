Минэкономики Кубани и ГК «Дело» подписали соглашение о партнерстве

Министерство экономики Краснодарского края и ГК «Дело» подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры и повышении производительности труда в регионе в рамках ПМЭФ-2025. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Документ предусматривает сотрудничество в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Цель — улучшить производственные и технологические процессы, а также обмениваться опытом между участниками.

«Автоматизация процессов и внедрение передовых практик позволят существенно снизить нагрузку на бизнес и обеспечить надежный экономический фундамент для устойчивого роста края»,— отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

На территории Краснодарского края у компании есть контейнерный терминал НУТЭП, его мощность составляет 70 тыс. ДФЭ в год. Также она владеет крупнейшим на Черном море зерновым терминалом КСК мощностью 10,5 млн т. Сейчас ведется реконструкция причала НУТЭП и строительство четвертой линии выгрузки КСК, направленная на увеличение мощностей.

Алина Зорина