МИД Ирана исключил планы по созданию ядерного оружия

Иран никогда не стремился разработать атомную бомбу и не намерен делать это в будущем, заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Саид Хатибзаде. Он также подчеркнул, что атаки иранских сил на территорию Израиля нацелены только на военные и разведывательные объекты.

«Если бы Иран хотел создать бомбу, он бы определенно сделал ее к настоящему времени. Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и никогда не будет стремиться к этому в будущем»,— сказал Саид Хатибзаде, его слова приводит Tasnim.

В Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), подписанном в 2015 году, лимит запасов урана равнялся 202,8 кг, а уровень обогащения не должен был превышать 3,67%. В 2019 году, спустя год после выхода США из ядерной сделки, Иран начал отказываться от некоторых обязательств в рамках СВПД. По последним данным МАГАТЭ, Иран накопил около 400 кг высокообогащенного урана. При этом у инспекторов МАГАТЭ нет доказательств наличия у Ирана программы создания ядерного оружия.

Операция Израиля «Народ как лев», начавшаяся 13 июня, нацелена на объекты ядерной и оборонной промышленности Ирана. Власти США настаивают, что Тегеран должен полностью отказаться от ядерной программы даже для мирных целей, чтобы избежать возможных угроз. Иран это требование отвергает.

Подробнее — в материале «Ъ» «К иранскому атому подобрали калибр».

Лусине Баласян