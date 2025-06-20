«"Русские дикие" сейчас действительно великолепны»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о выставке работ художников-фовистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма

Музей русского импрессионизма совместно с ГМИИ им. Пушкина открыл очень эффектную экспозицию с названием «Русские дикие». Это фовисты — французские и русские художники начала XX века. Les fauves — так парижский журналист назвал группу, выставившуюся на Осеннем салоне 1905 года в столице Франции, «дикие». Сами они — Анри Матисс, Андре Дерен, Альбер Марке, — это название не принимали, однако оно осталось в истории искусств. Эксперты определяют такие черты движения: грубые формы, пренебрежение к законам перспективы, а главное — дерзкие сочетания красок, которые, как пишут, «буквально взрывались светом».

У нас в России фовистам, а это было, пожалуй, первое неакадемическое движение в европейском искусстве, ближе всего соответствовала группа «Бубновый валет». Вот «валетов» на выставке больше всего: Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Александр Куприн, Илья Машков, Роберт Фальк, Василий Рождественский. Есть также их предшественники — Михаил Ларионов с Наталией Гончаровой, современники — Давид Бурлюк, Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян, Марк Шагал и последователи, многие фамилии которых мне как историку искусств ничего не говорят.

Например, Зоя Матвеева-Мостова, чьи работы в собрании Саратовского музея им. Радищева я раньше не замечал. Или Илларион Скуйе, Борис Царнах, Сергей Лобанов, Николай Русаков. Иосиф Школьник, который был сценографом первой футуристической оперы «Победа над Солнцем», вместе с Казимиром Малевичем; Анатолий Микули, чьи работы пришли из частного собрания Романа Бабичева.

Вообще экспозицию составили 113 работ из 51-й частной и музейной коллекции из России. Резонный вопрос: насколько более полной была бы экспозиция при участии западных собраний? Возможно, французская часть и выглядела бы солиднее, однако «русские дикие» сейчас действительно великолепны. Уже традиционно Музей русского импрессионизма сопровождает выставки ольфактором, то есть запахами. На этот раз разработаны ароматы не картин, а отдельных цветов палитры: зеленого, желтого и синего. А на третьем этаже — изящный зал, где современные художники отрефлексировали на темы Матисса.

Дмитрий Буткевич