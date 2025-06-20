В Удмуртии бывший главный механик ООО «Восточный» отправлен под домашний арест

Октябрьский райсуд Ижевска отправил 40-летнего бывшего главного механика ООО «Восточный», являвшегося также коммерческим директором ООО «Кормомаркет», под домашний арест. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Он обвиняется в получении коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ, до девяти лет лишения свободы).

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Напомним, следствие считает, что в 2022-2023 годах фигурант получил не менее 1 млн руб. за общее покровительство и лоббирование интересов от представителя коммерческой организации.

Следователь полагал, что обвиняемый, находясь на свободе, может уничтожить доказательства преступлений, скрыться или иным образом препятствовать производству по делу. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.