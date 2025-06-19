Экс-главный механик ООО «Восточный» в Ижевске обвинен в коммерческом подкупе

40-летний бывший главный механик ООО «Восточный» стал фигурантом дела о коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Удмуртии. Следствие считает, что в 2022-2023 годах фигурант получил не менее 1 млн руб. от представителя коммерческой организации за способствование в заключении договора с обществом, а также за лоббирование ее коммерческих интересов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бывший главный механик задержан. Он признал свою вину. По статье предусмотрено до девяти лет лишения свободы. Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигуранта.