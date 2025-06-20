Михалков подтвердил трудоустройство Ефремова в свой театр

Актер Михаил Ефремов будет служить в театре «Мастерская 12 Никиты Михалкова». Об этом сам режиссер сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

«Да, он восстанавливается, и у нас есть договоренность. Я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером»,— сказал господин Михалков.

Он добавил, что Михаил Ефремов будет играть главную роль в спектакле по фильму «Без свидетелей». Вторую главную роль исполнит дочь режиссера — актриса Анна Михалкова.

Михаила Ефремова освободили из колонии 9 апреля по УДО. Под стражей он был с сентября 2020 года. Тогда Пресненский райсуд Москвы признал его виновным в смертельном ДТП в пьяном виде (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ) и назначил восемь лет лишения свободы.

О том, что Никита Михалков помог актеру выйти по УДО и официально трудоустроиться, накануне сообщала журналистка Юлия Таратута (признана иноагентом) со ссылкой на собственные источники. Позднее эту информацию подтвердила журналистка Ксения Собчак. По ее словам, Михаил Ефремов написал Никите Михалкову письмо, которое «тронуло» режиссера. «Михалков вообще такой: может быть очень жестким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России. Такой Горький нового времени»,— писала журналистка в Telegram-канале.

Полина Мотызлевская