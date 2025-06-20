Мутко не стал комментировать упущенный «Зенитом» чемпионский титул

Бывший министр спорта России, экс-президент петербургского ФК «Зенит» Виталий Мутко решил не комментировать результаты команды в год столетия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Маркелов / Коммерсантъ Фото: Андрей Маркелов / Коммерсантъ

На соответствующий вопрос корреспондента «Ъ-СПб» господин Мутко тяжело вздохнул и извинился, после чего направился по делам компании «ДОМ.РФ», которую ныне возглавляет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» впервые за семь лет занял второе место в чемпионате России, уступив «Краснодару» чемпионский титул.

Андрей Маркелов