Мутко не стал комментировать упущенный «Зенитом» чемпионский титул
Бывший министр спорта России, экс-президент петербургского ФК «Зенит» Виталий Мутко решил не комментировать результаты команды в год столетия.
Фото: Андрей Маркелов / Коммерсантъ
На соответствующий вопрос корреспондента «Ъ-СПб» господин Мутко тяжело вздохнул и извинился, после чего направился по делам компании «ДОМ.РФ», которую ныне возглавляет.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» впервые за семь лет занял второе место в чемпионате России, уступив «Краснодару» чемпионский титул.