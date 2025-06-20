Песков: Россия будет представлена на саммите G20 в ЮАР

Кремль своевременно объявит, кто будет представлять Россию на саммите «Группы двадцати» (G20) в Южно-Африканской Республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил, что РФ будет принимать активное участие в мероприятии.

«Мы объявим своевременно об этом,— сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли президент РФ участвовать во встрече в верхах. — Но в любом случае Россия будет представлена на этой "двадцатке", и Россия будет принимать активное участие».

19 июня посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев сообщил, что президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит лидеров G20 в Йоханнесбурге. Он уточнил, что Владимир Путин позднее определит уровень российской представленности на саммите. Последние несколько лет Россию на мероприятии представляет глава МИД Сергей Лавров.

ЮАР председательствует в G20 до конца ноября 2025 года. 22 и 23 ноября в стране пройдет саммит глав государств объединения.

Как прошла встреча глав МИДов стран G20 в Йоханнесбурге, читайте в репортаже «Ъ» «G20 утонула в ритмах Африки».

Анастасия Домбицкая