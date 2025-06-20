Следственный комитет по Республике Татарстан предъявил обвинение уроженцу иностранного государства в покушении на мошенничество при получении жилищного сертификата на сумму более 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане мигранта подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане мигранта подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый фиктивно устроился на работу и создал видимость наличия денежных средств для оплаты части жилья, чтобы получить жилищный сертификат для многодетной семьи. На основании документов с ложными сведениями должностные лица исполкома Нижнекамского района предоставили его семье сертификат.

В отношении чиновников исполкома возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Супругу обвиняемого также привлекли к ответственности по ч. 5 ст. 327 УК РФ за подделку документов — в 2019–2020 годах она предоставила в органы внутренних дел поддельную справку о владении русским языком для получения российского гражданства.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяется ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат).

В марте 2025 года глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства выдачи жилищного сертификата семье мигрантов из Таджикистана в Нижнекамске после жалоб местных жителей в социальных сетях.

Анар Зейналов