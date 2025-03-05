Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о проверке по факту выдачи жилищного сертификата в Нижнекамске семье мигрантов из Таджикистана. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат о выдаче жилищного сертификата семье мигрантов в Нижнекамске

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бастрыкину доложат о выдаче жилищного сертификата семье мигрантов в Нижнекамске

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным СМИ, администрация города предоставила сертификат семье мигрантов из Таджикистана, что вызвало недовольство местных жителей. При этом многие граждане, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, годами ждут своей очереди.

Материалы о возможных нарушениях активно обсуждались в социальных сетях, где пользователи высказали предположения о коррупционной составляющей в действиях чиновников.

Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

Артём Дергунов