Пассажиропоток на «Рускеальских экспрессах» с начала года составил 53,8 тыс. человек

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» перевез 53,8 тыс. пассажиров в период с января по май 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Поезда ходят по маршруту Сортавала — Рускеала. В ОЖД отметили, что в мае пассажиропоток «Рускеальских экспрессов» составил 8,6 тыс. человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в первом квартале года псковская «Ласточка» перевезла более 190 тыс. пассажиров.

Дарья Астанина