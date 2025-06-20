Минтруд назвал лучшие кубанские вузы по трудоустройству выпускников

Минтруд России представил национальный рейтинг трудоустройства выпускников вузов по итогам 2025 года. Исследование, основанное на данных Рособрнадзора, охватывает очную форму обучения и учитывает показатели занятости и медианную заработную плату выпускников на второй год после окончания вуза. В выборку вошли и образовательные учреждения Краснодарского края, показавшие уверенные позиции в ряде отраслевых направлений. Исследование опубликовано на портале «Работа России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мельгунов Роман, Коммерсантъ Фото: Мельгунов Роман, Коммерсантъ

В категории вузов с большим числом выпускников стабильные результаты продемонстрировали профильные учреждения региона. Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма вошел в десятку лидеров по трудоустройству в области физической культуры (шестое место по бакалавриату, восьмое по магистратуре). В аграрной сфере 17-е и 23-е места соответственно занял Кубанский государственный аграрный университет. Кубанский государственный университет и его сочинский филиал (РУДН) уверенно держатся в гуманитарном блоке, попав в топ-25. Медицинский университет региона (КубГМУ) также сохранил позиции в первой трети рейтинга.

По инженерно-технологическим направлениям КубГУ, КубГАУ и КубГТУ входят в число 50 лучших вузов по бакалавриату. В магистратуре позиции чуть ниже, но остаются в пределах топ-45. В общественных науках аналогичные показатели демонстрируют филиалы Финансового университета при правительстве РФ и РЭУ им. Плеханова.

Среди вузов с меньшим числом выпускников лидирует Новороссийский филиал Пятигорского госуниверситета (1-е место в направлении общественных наук с индексом 2,68). Сочинский госуниверситет — восьмой в магистратуре по культуре. КубГТУ и Армавирский лингвистический социальный институт показали уверенный результат в гуманитарных дисциплинах. В инженерии вошел в рейтинг Государственный морской университет имени Ф. Ф. Ушакова.

Вячеслав Рыжков