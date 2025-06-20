В Челябинске возбуждено второе уголовное дело за контрабанду источника радиации

Правоохранительные органы Челябинской области возбудили второе уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в контрабанде радиационных источников, которые используют для проверки военных объектов. Выяснилось, что они обладали пятой категорией опасности, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Второе уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 220 УК РФ (незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами). Челябинское УФСБ продолжает расследование.

О задержании жителя Челябинской области стало известно в январе этого года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», его заподозрили в контрабанде радиационного источника, используемого для проверки работоспособности установок военного назначения. По данным УФСБ, он действовал в интересах одной из стран Центральной Азии. Южноуральца задержали после того, как он оформил отправку радиационного источника. Документов на вывоз груза из России у него не было. Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда радиационного источника группой лиц по предварительному сговору)

Ольга Воробьева